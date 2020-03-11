Лучшие предложения
Бренд: Navien
Тип котла: газовый
Отапливаемая площадь: 240 кв. м.
Количество контуров: двухконтурные
Установка: настенная
В наличии
Бренд: Lanzkraft
Площадь помещения: 20 кв. м.
Тип внутреннего блока: Настенный
Инвертор: Нет
Страна сборки: Китай
В наличии
Бренд: Pioneer
Площадь помещения: 20 кв. м.
Тип внутреннего блока: Настенный
Инвертор: Нет
Страна сборки: Китай
В наличии
Бренд: Baxi
Тип котла: газовый
Отапливаемая площадь: 300 кв. м.
Количество контуров: одноконтурные
Установка: напольная
В наличии
Бренд: Baxi
Тип котла: газовый
Отапливаемая площадь: 240 кв. м.
Количество контуров: двухконтурные
Установка: настенная
В наличии
Бренд: Oasis
Материал радиатора: сталь
Тип панельного радиатора: Тип 22
Подключение: боковое
Теплоотдача радиатора: 2242 Вт
В наличии
Бренд: Angara Lux
Тип котла: газовый
Отапливаемая площадь: 100 кв. м.
Количество контуров: одноконтурные
Установка: напольная
В наличии
Бренд: Ростовгазоаппарат (Siberia)
Тип котла: газовый
Отапливаемая площадь: 120 кв. м.
Количество контуров: одноконтурные
Установка: напольная
В наличии
Бренд: Мимакс
Тип котла: твердотопливный
Отапливаемая площадь: 120 кв. м.
Количество контуров: одноконтурные
Установка: напольная
В наличии
Бренд: Daikin
Площадь помещения: 25 кв. м.
Тип внутреннего блока: Настенный
Инвертор: Да
Страна сборки: Малайзия
В наличии
Бренд: Navien
Тип котла: газовый
Отапливаемая площадь: 130 кв. м.
Количество контуров: двухконтурные
Установка: настенная
В наличии
Бренд: Лемакс
Тип котла: газовый
Отапливаемая площадь: 160 кв. м.
Количество контуров: двухконтурные
Установка: настенная
В наличии
Последние отзывы
Дмитрий
11 марта 2020
Это третий кондёр в квартире. До этого уже стоял дорогой лж и средний электролюкс. Этот дует не хуже, внешний блок не слышно с закрытым окном, с открытым не использую, но проверил - гудит тихо,...
Виктор
11 марта 2020
Очень крутой дизайн (матовый пластик очень дорого смотрится), низкий уровень шума, управление по Wi-Fi Отличный кондиционер. Идеально вписался в интерьер, не отвлекает на себя внимание, работает...
Анна
24 января 2020
Хороший котел, мне очень нравится, не пожалели, что купили. Нам хватает вполне, мужу понравилась автоматика, сборка качественная, медный патрубок, много функций по защите, полный фарш, как он...
Орлов Вадим
7 января 2020
Работает! Брали как экстренную помощь на время отключения горячей воды, и не прогадали с выбором. Хватает на мытьё посуды, рук, умыться. Можно даже простирнуть что-то. В общем-то как обычный кран...
артемка гвоздев
21 декабря 2019
Мы купили этот котел по совету друзей. У них такой стоит в доме, и у всех знакомых эта фирма. Купили и не пожалели. Небольшой размер, почти бесшумный, очень быстро нагревает. Много плюсов. Жена...
terehov.alekse1
12 декабря 2019
Нам для дачи подошел идеально, прогревает очень хорошо. Но у нас 45 кв м. Место много не занимает, у нас кухня совсем маленькая, хорошо вошла. Воду греет нормально, но включать одновременно в душе,...
«ПРОкомфорт» - одна из ведущих компаний на рынке отопительной и климатической техники.
Мы начинали с единичных розничных продаж, за долгое время своего существования, мы достигли уровня компании, которая занимается полным спектром инженерных услуг. Основное направление нашей деятельности – реализация огромного ассортимента теплового и климатического оборудования мировых производителей, а также их гарантийное и сервисное обслуживание.