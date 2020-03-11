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Магазин: ул. Пухляковская 18 "Б" Пн—Вс: с 09:00-18:00 (МСК)
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Лучшие предложения
Настенный газовый котел Navien Deluxe 24k
Настенный газовый котел Navien Deluxe 24k
Бренд: Navien
Тип котла: газовый
Отапливаемая площадь: 240 кв. м.
Количество контуров: двухконтурные
Установка: настенная
В наличии
29 980 Р
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Сплит система Lanzkraft LSWH-20FL1N / LSAH-20FL1N
Сплит система Lanzkraft LSWH-20FL1N / LSAH-20FL1N
Бренд: Lanzkraft
Площадь помещения: 20 кв. м.
Тип внутреннего блока: Настенный
Инвертор: Нет
Страна сборки: Китай
В наличии
15 600 Р
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Сплит система Pioneer KFR20MW/KOR20MW
Сплит система Pioneer KFR20MW/KOR20MW
Бренд: Pioneer
Площадь помещения: 20 кв. м.
Тип внутреннего блока: Настенный
Инвертор: Нет
Страна сборки: Китай
В наличии
17 800 Р
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Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.300 iN
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.300 iN
Бренд: Baxi
Тип котла: газовый
Отапливаемая площадь: 300 кв. м.
Количество контуров: одноконтурные
Установка: напольная
В наличии
73 190 Р
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Настенный газовый котел Baxi ECO-4s 24
Настенный газовый котел Baxi ECO-4s 24
Бренд: Baxi
Тип котла: газовый
Отапливаемая площадь: 240 кв. м.
Количество контуров: двухконтурные
Установка: настенная
В наличии
39 096 Р
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Стальной панельный радиатор Oasis OC-22-5-10
Стальной панельный радиатор Oasis OC-22-5-10
Бренд: Oasis
Материал радиатора: сталь
Тип панельного радиатора: Тип 22
Подключение: боковое
Теплоотдача радиатора: 2242 Вт
В наличии
3 721 Р
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Напольный газовый котел Ангара Люкс АОГВ 11.6
Напольный газовый котел Ангара Люкс АОГВ 11.6
Бренд: Angara Lux
Тип котла: газовый
Отапливаемая площадь: 100 кв. м.
Количество контуров: одноконтурные
Установка: напольная
В наличии
20 400 Р
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Напольный газовый котел Siberia 11
Напольный газовый котел Siberia 11
Бренд: Ростовгазоаппарат (Siberia)
Тип котла: газовый
Отапливаемая площадь: 120 кв. м.
Количество контуров: одноконтурные
Установка: напольная
В наличии
22 400 Р
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Твердотопливный котел Мимакс КС-Т-12,5
Твердотопливный котел Мимакс КС-Т-12,5
Бренд: Мимакс
Тип котла: твердотопливный
Отапливаемая площадь: 120 кв. м.
Количество контуров: одноконтурные
Установка: напольная
В наличии
15 100 Р
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Сплит система Daikin ATXN25M6 / ARXN25M6
Сплит система Daikin ATXN25M6 / ARXN25M6
Бренд: Daikin
Площадь помещения: 25 кв. м.
Тип внутреннего блока: Настенный
Инвертор: Да
Страна сборки: Малайзия
В наличии
33 300 Р
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Настенный газовый котел Navien Deluxe 13k
Настенный газовый котел Navien Deluxe 13k
Бренд: Navien
Тип котла: газовый
Отапливаемая площадь: 130 кв. м.
Количество контуров: двухконтурные
Установка: настенная
В наличии
28 100 Р
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Настенный газовый котел Лемакс PRIME-V16
Настенный газовый котел Лемакс PRIME-V16
Бренд: Лемакс
Тип котла: газовый
Отапливаемая площадь: 160 кв. м.
Количество контуров: двухконтурные
Установка: настенная
В наличии
31 600 Р
Купить
Последние отзывы
Сплит-система Royal Clima RC-VR24HN
Сплит-система Royal Clima RC-VR24HN
Дмитрий
11 марта 2020
Это третий кондёр в квартире. До этого уже стоял дорогой лж и средний электролюкс. Этот дует не хуже, внешний блок не слышно с закрытым окном, с открытым не использую, но проверил - гудит тихо,...
Сплит система Royal Clima RC-P25HN
Сплит система Royal Clima RC-P25HN
Виктор
11 марта 2020
Очень крутой дизайн (матовый пластик очень дорого смотрится), низкий уровень шума, управление по Wi-Fi Отличный кондиционер. Идеально вписался в интерьер, не отвлекает на себя внимание, работает...
Настенный газовый котел MIZUDO 11Т
Настенный газовый котел MIZUDO 11Т
Анна
24 января 2020
Хороший котел, мне очень нравится, не пожалели, что купили. Нам хватает вполне, мужу понравилась автоматика, сборка качественная, медный патрубок, много функций по защите, полный фарш, как он...
Электрический проточный водонагреватель Oasis KP-P
Электрический проточный водонагреватель Oasis KP-P
Орлов Вадим
7 января 2020
Работает! Брали как экстренную помощь на время отключения горячей воды, и не прогадали с выбором. Хватает на мытьё посуды, рук, умыться. Можно даже простирнуть что-то. В общем-то как обычный кран...
Настенный газовый котел MIZUDO 17ТB
Настенный газовый котел MIZUDO 17ТB
артемка гвоздев
21 декабря 2019
Мы купили этот котел по совету друзей. У них такой стоит в доме, и у всех знакомых эта фирма. Купили и не пожалели. Небольшой размер, почти бесшумный, очень быстро нагревает. Много плюсов. Жена...
Настенный газовый котел MIZUDO 11ТB
Настенный газовый котел MIZUDO 11ТB
terehov.alekse1
12 декабря 2019
Нам для дачи подошел идеально, прогревает очень хорошо. Но у нас 45 кв м. Место много не занимает, у нас кухня совсем маленькая, хорошо вошла. Воду греет нормально, но включать одновременно в душе,...
«ПРОкомфорт» - одна из ведущих компаний на рынке отопительной и климатической техники.

Мы начинали с единичных розничных продаж, за долгое время своего существования, мы достигли уровня компании, которая занимается полным спектром инженерных услуг. Основное направление нашей деятельности – реализация огромного ассортимента теплового и климатического оборудования мировых производителей, а также их гарантийное и сервисное обслуживание.

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